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Gündem Uygur Türkü kadınlar, Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı
Gündem

Uygur Türkü kadınlar, Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı

Çin Başkonsolosluğu önündeki protestolarını sürdüren Uygur Türkü kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:42:00 -
Uygur Türkü kadınlar, Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı

Uygur Türkleri, Çin'in zulmüne ve hala tek bir haber dahi alamadıkları ailelerine ulaşmak için İstanbul Çin Başkonsolosluğu önünde protestolarına devam ediyor.

Uygur Türkleri, bugün ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle başkonsolosluk önünde basın açıklaması yaptı.

Kadınlar açıklamada, "Doğu Türkistan kadınları için ses ver" pankartı taşıdı.

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