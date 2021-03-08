Uygur Türkü kadınlar, Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı
Çin Başkonsolosluğu önündeki protestolarını sürdüren Uygur Türkü kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin'in zulmünü bir kez daha anlattı.
Uygur Türkleri, Çin'in zulmüne ve hala tek bir haber dahi alamadıkları ailelerine ulaşmak için İstanbul Çin Başkonsolosluğu önünde protestolarına devam ediyor.
Uygur Türkleri, bugün ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle başkonsolosluk önünde basın açıklaması yaptı.
Kadınlar açıklamada, "Doğu Türkistan kadınları için ses ver" pankartı taşıdı.