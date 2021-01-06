  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uygur Türklerinin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki eylemi sürüyor
Aktüel

Uygur Türklerinin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki eylemi sürüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:55:21 -
Uygur Türklerinin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki eylemi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Uygur Türklerinin, Çin yönetimi tarafından kamplarda zorla tutulan aileleriyle görüşmek ve durumlarını öğrenmek için Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Aralarında akademisyen, iş insanı ve memurların da bulunduğu aile üyelerine yıllardır ulaşamayan bir grup Uygur Türkü, Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda haber alamadıkları aile mensuplarının fotoğrafları ile "Kardeşimiz ne durumda?", "Kardeşimizi serbest bırak?" şeklinde dört ayrı dilde yazılı pankart ve döviz açtı.

Konsoloslukta herhangi bir yetkiliyle görüşemeyen Uygur Türklerinin isteklerini anlatmak ve dilekçelerini sunmak için 13 gündür bekleyişi sürüyor.

Uygur Türklerine destek amacıyla konsolosluğa gelen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir insanın değil koca bir milletin hafızası elinden alınmak, silinmek isteniyor. Çin'in bu insanlık dışı uygulaması pervasızca devam ederken daha da üzücü olan ise dünyanın bu zulümler karşısında sessiz kalmasıdır. Ama bundan daha üzücü bir husus daha var ki o da İslam Dünyasının bu zulümlere sessiz kalmasıdır." dedi.

Yazıcı, önerilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı Örgütü'nün harekete geçirilmesi ve D8'in aktif hale getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de üniversiteyi bitirip ülkesine cumhurbaşkanı adayı oldu!
Dünya

Türkiye'de üniversiteyi bitirip ülkesine cumhurbaşkanı adayı oldu!

Trakya Üniversitesi'nden 2000 yılında mezun olan Djeraki, Çad'da cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı
Gündem

Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganlarıyla terör marşları eşliğinde yapılan protestolarda gözaltına alınan ve terör paylaşımları ..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay