Uygulamalı amatör denizci eğitimlerine yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan Amatör Denizcilik Uygulamalı Eğitimlerin yoğun ilgiyle karşılaşıldığını bildirdi. Uraloğlu en çok başvurunun 9 bin 768 kişiyle Marmara Bölgesi’ne yapıldığını belirterek, “Uygulama eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsadığı alan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle her geçen gün artırılmakta. 44 kulüple başlayan uygulama eğitimleri geçen süre içerisinde 62 kulübe çıkarıldı” bilgisini paylaştı.

17 bin 672 kişinin sertifika almaya hak kazandı

Bakan Uraloğlu, ayrıca mayıs ve ekim 2023 tarihleri arasında 17 bin 755 kişinin uygulamalı eğitimlere başvurduğunu, bunlardan 17 bin 672 kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi. Uraloğlu, amatör denizcilik eğitimlerinin içeriğine ilişkin olarak şunları kaydetti: “Bu kapsamda 10 saatlik teorik çevrimiçi eğitimlere 4 saatlik Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle açık denizde uygulamalı yüz yüze eğitimler eklendi ve alınan pratik eğitimle vatandaşlarımız teknelerle ve denizle hasbihal oldu. Eğitimler şişme botlar, dıştan takma motorlu tekne ve yelkenli teknelerde veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra sınava sevk edilerek, sınavda başarılı olanlar, belgelerini en yakın kart basımı yapılan Liman Başkanlıklarımızdan teslim alabilmekteler ya da e-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir barkodlu çıktıyla özel teknelerini kullanabilmektedir. Bu eğitimlerimizle tohumlarını attığımız denizci millet denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz.”

Özel tekne üretimine de katkı sağlayacak

Uraloğlu, proje kapsamında hedeflenen denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının özel tekne üretimine de katkı sağladığına vurgu yaparak, “Bu katkının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği süre içerisinde artmış, 120 bini geçmiştir. Deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkilenmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.