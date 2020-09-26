  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantinayı ihlalden KYK yurduna yerleştirildi
Aktüel

Uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantinayı ihlalden KYK yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:41:35 -
Uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantinayı ihlalden KYK yurduna yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantina kuralını ihlal ettiği belirlenerek kentteki KYK yurduna götürüldü.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Sandıklı-Alagöz köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurduğu traktör sürücüsü Hulusi H.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinde 14 gün zorunlu karantinada olması gerektiğini tespit etti.

İzolasyon kurallarını ihlal ve 10 kilometre seyahat ettiğini belirleyen jandarma ekipleri, Hulusi H'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 lira cezai işlem uyguladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından Hulusi H, sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araç ile alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar'da KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurduna götürüldü.

Öte yandan Afyonkarahisar'da karantina kurallarını ihlal ederek yurda yerleştirilen vatandaşlar, karantina boyunca kaldıkları sürede yurttaki masraflarını kendileri karşılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
Halka düşman Halk TV'ye karartma!
Medya

Halka düşman Halk TV'ye karartma!

CHP tarafından finanse edilen Halk TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arsla..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı