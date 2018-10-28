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Üyelerinden ümidi kesmişlerdi! Ateistler deistlere bel bağladı

Zor günler geçiren ve kapanacağı iddia edilen Ateizm Derneği, Deizm Derneği'nin kurulmasından sonra yeniden ortaya çıktı. Ateizm Derneği, deistlere birlik mesajı verdi.

28 Ekim 2018 Pazar 21:31
Üyelerinden ümidi kesmişlerdi! Ateistler deistlere bel bağladı

Türkiye'de 2014 yılında kurulan ve Nisan 2018'de kapanacağına dair açıklamalar yapılan Ateizm Derneği'nden sonra Deizm Derneği kuruldu.

Zor günler geçirdiği, aidatlarını toplayamadığı ve iş yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığı gibi gerekçelerle genel kurul yaparak kapanma kararı alan Ateizm Derneği, yaptığı açıklamayla Deizm Derneği'nin kurulmasına sevindiklerini açıkladı.

Ateizm Derneği'nden yapılan açıklamada; "18 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da kurulan Deizm Derneği’ni ülkemizin laik yapısı adına atılmış olumlu bir adım olarak görmekteyiz" denildi.

"Bizim için Deizm Derneği inanç ve inançsızlık özgürlüğüne katkı sağlayan yeni bir kurumdur. Bu nedenle Ateizm Derneği olarak kendilerine destek vereceğimizi ve bir çok alanda beraber çalışabileceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

"Özellikle toplumuzdaki kutuplaşmaların ve ayrışmaların çok yoğun olduğu bu zamanda Deizm Derneği ile Ateizm Derneği’nin duruşları her ne kadar özünde ayrı olsa da amaçları dinsel baskının kalkması ve ülkemizde daha özgür bir sosyal yapının sağlanmasıdır. Deizm Derneği de bizimle beraber çalışacak ve bizlerin yanında yer alacaktır. Bu durum bizleri de en az Deizm Derneği kurucuları kadar sevindirmektedir. Farklılıklarımız olsa da herkesin kardeşçe ve beraberce yaşayabileceği ve çalışılabileceğinin en bariz göstergesi Ateizm Derneği ile Deizm Derneği arasındaki bu güzel dayanışma olacaktır.

Ateizm Derneği"

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:31
  1. İstanbul
  2. Deizm Derneği
  3. Ateizm Derneği

YORUM YAZ

  • saddisaddi46 dk önce
    Çok yaşa Cehennem... İyi ki varsın....
  • yücelyücel53 dk önce
    Şu izm lerden gıcık gapıyom önüne gelen bir izm çıkarıyor beilmem ne izm
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