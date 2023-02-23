Üye olduğu partiyi resmen açıkladı! Şok gelişme...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından 10 ile yardımlar sürerken Onur Saylak'ın babası ve kardeşi de elleriyle konteyner yaparak afet bölgesine göndermişti. O anları paylaşan Saylak'tan yeni bir paylaşım geldi. Onur Saylak Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem 10 ili yıktı. Büyük yıkımın ardından vatandaşlar elinden geleni yapmaya çalışırken Onur Saylak da babası ve kardeşinin yaptıklarını paylaşmıştı.

Onur Saylak son paylaşımında Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu düşündüren bir yorumda bulundu. Oyuncu "Sen de gel... TİP" diye yazdı.

Milletvekili Barış Atay bu paylaşıma "Hoşgeldin kardeşim" yorumunda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste 4 vekili mevcut. Bu isimler Barış Atay, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Erkan Baş...