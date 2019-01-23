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Uydudan görüntülendi! Rusya sınıra nükleer füzeleri yerleştirdi

Uluslararası görüntü uydusu, Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini bildirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
Uydudan görüntülendi! Rusya sınıra nükleer füzeleri yerleştirdi

Uluslararası Görüntü Uydusu (ImageSat) tarafından alınan görüntülerde Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına 435 kilometre mesafede bulunan Krasnodar şehrine nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiği iddia edildi.


Imagesat International tarafından hazırlanan yeni istihbarat raporunda Rusya'nın yaklaşık 500 kilometre menzili olan nükleer kapasiteli İskender füzelerini Ukrayna'nın güneydoğu sınırına yakın Krasnodar şehrine yerleştirdiği ve füzelerin fırlatılmaya hazır bir konumda bekletildiği uydular tarafından görüntülendi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
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