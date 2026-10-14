Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşması öncesi Vlahovic depremi
Temsilcimiz Beşiktaş'ta Vlahovic, yarın akşam oynanacak olan Hoffenheim mücadelesi öncesindeki son antrenmana çıkmadı. Yıldız oyuncu, maç kadrosunda da yer almadı. İşte sebebi..
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Temsilcimiz Beşiktaş'ta Vlahovic, yarın akşam oynanacak olan Hoffenheim mücadelesi öncesindeki son antrenmana çıkmadı. Yıldız oyuncu, maç kadrosunda da yer almadı. İşte sebebi..
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde çalışmalarını sürdüren Sİyah-Beyazlılar'a Vlahovic'ten kötü haber geldi. Dusan Vlahovic, mide ağrısı olduğu için Hoffenheim maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Dusan Vlahovic'in, midesinde ufak bir sorun yaşadığı için serum tedavisi gördüğü öğrenildi.
MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklanırken, Dusan Vlahovic rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in viral gastroenterit tanısı ile sağlık ekibimizce tedavisi devam etmekte olup TSG Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." denildi. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic antrenmanda yer almadı. Vlahovic'in, tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.
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