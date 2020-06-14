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Aktüel

Uyarılara aldırmayıp, dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya’da denize giren sekiz kişilik gruptan iki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:30:27 -
Uyarılara aldırmayıp, dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya’da denize giren sekiz kişilik gruptan iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerden birisi arkadaşları ve sahil işletmesi tarafından can simidine alınarak kıyıya getirilip kucaklanarak sahile çıkartıldı. Gence ilk müdahaleyi sahildeki cankurtaran yaparken, 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi.


Olay, Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Arena Halk Plajında meydana geldi. Denize girmek için gelen sekiz kişilik gruptan ikisi uyarılara aldırmayarak dalgalı olan denize girdi ve boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren İsmail K.’yı büfe işletmecileri ve cankurtaran denizden çıkardı. Genç için 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi yaptı. Su yuttuğu anlaşılan ve tedavisi ambulansta yapılan gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.


Diğer taraftan, yine dalgaların arasında su yutan başka bir genç de arkadaşları tarafından sahile çıkartıldı.

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