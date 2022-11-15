Peş peşe uyarılar! Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Kuvvetli sağanak geliyor

Peş peşe yapılan uyarılara göre yurdun güneydoğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı'ya sel, Doğu'ya kar uyarısı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar ve sel uyarılarında bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'da perşembe gece yarısından sonra şiddetli yağış geliyor. Yağmur cuma günü İzmir'e kadar inecek. Muğla'da sahil taraflarında da görülecek. Bu yağmurlar Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya gelecek. Cuma günü İstanbul'a sel uyarı yapacağız. Doğu bölgesine de kar uyarısı yapacağız. Orada kar yağacak" dedi.

Şen, "Perşembe gece ve cuma günü Marmara, Trakya, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Bozcaada, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Kuzey Ege, Edremit Körfezi, İzmir ve Muğla'da yağmur, su baskınlarına neden olur dikkat. Cumartesi-Pazar, Karadeniz İç ve Doğu Anadolu'da kar ulaşımda etkili olabilir" ifadelerine yer verdi.

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