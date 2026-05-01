Fidan, Erakçi ile görüştü! Gündem: Müzakere süreci Zulüm bitmiyor! Sumud aktivistleri İsrail'e götürülecek İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Yüzlerce marjinal provokatör paketlendi Provokatör Erkan gaz yedi İşte Trump'ın ülkesinin arka yüzü! Bakan Bayraktar: Pilot tesisten sonra yakında üretime başlayacağız Beylikova'da üretim müjdesi Süleyman Soylu Neden Hedefte? Terör Örgütlerine Kan Kusturduğu İçin mi? Sıra Hıristiyanlara geldi! Kudüs'te rahibeye saldırı Sumud Filosu'ndaki Türkler için müjdeli haber Antalya'da Can Pazarı, Yatta Eğlence Yazıklar olsun CHP'nin inkar siyasetine
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri

Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 'Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmedim, her şeyin harika gitmesini umuyorum' açıklamasını yaptı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS'TA 10 NUMARA

İtalyan ekibinde 10 numara gibi önemli bir formayı taşıyan Kenan Yıldız, "Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum." dedi.

DÜNYA KUPASI MESAJI

A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan milli futbolcu, "Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak." diye konuştu.

Sözlerine devam eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum." sözlerini sarf etti.

 

BASKI İTİRAFI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından eleme maçlarında A Milli Takım'ın üzerinde baskı olduğunu itiraf eden Kenan Yıldız, "Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir." dedi.

Kenan Yıldız, "Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık." açıklamasını yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 44 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 kez ağları havalandırdı.

