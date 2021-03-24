Uyanış Büyük Selçuklu’dan Hay Sultan dizisine bomba transfer!

TRT'nin merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı AkliFilm imzalı dönem dizisi HaySultan'ın çekimlerine, verilen pandemi arasının ardından geçen haftalarda yeniden başlanmıştı. Dizinin 75 yaşındaki başrol oyuncusu ÇetinTekindor pandemi riski yeniden artınca projeden ayrılma kararı aldı.

Hayranların sabırsızlıkla beklediği dizinin yeni başrol oyuncusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk’ü oynayan Mehmet Özgür olduğu söylendi.

Melisa Aslı Pamuk, Hay Sultan ismini taşıyan bir dizi ile anlaştı. Dizi, TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Kadroda sinema-dizi ve tiyatronun usta ismi Çetin Tekindor da yer alıyor.

İddialı bir yapım olan dizi için İstanbul Çekmeköy’de özel bir plato hazırlandı ve tüm oyunculara da döneme uygun kıyafetler dikildi.

Dizinin yönetmenliğini ise 1981 doğumlu genç ve başarılı bir isim olan Emir Khalilzadeh yapıyor. Kadroda ayrıca Emre Erçil, Cemal Toktaş ve Burak Tamdoğan da yer almakta.

Her bölümü 60 dakika olarak çekilecek olan dizi 30 bölüm çekilecek. Senaryosunu İsa Yıldız’ın yazdığı Hay Sultan’ın çekimlerinin 4 ayda bitmesi planlanıyor. Dizinin müziklerini de Zeynep Alasya yapacak.