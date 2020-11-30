Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ölüm!
TRT 1'in sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 10.Bölüm 2. Fragmanı yayınladı. Fragmanda Yorgos'un Sencer tarafından öldürülüş sahnesi merak uyandırdı.
TRT 1'in reyting rekormeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 10.Bölüm 2. Fragmanı yayınladı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 10. yeni bölümüyle 30 Kasım 2020 Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Dizinin yayınlanan son fragmanında Yorgos'un Sencer tarafından idam edildiği görülüyor.