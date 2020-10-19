Bir yanda Bizans ve Fatımi Devleti, diğer yanda Hasan Sabbah'ın liderlik ettiği Batıniler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümü sonrası Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah merak edilmeye başladı.

Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah kimdir?

Selçuklu Sultanı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğdu, 1092 yılında Bağdat'ta 37 yaşında iken öldü.

Çocukluğu İsfahan ve civarında geçti. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi.

Melikşah babası ile birlikte küçük yaşta Gürcistan seferine katıldı. Aynı yılda Karahanlılar Han'ının kızı Terken Hatun ile evlendirildi. Alparslan 1066 tarihinde Melikşah'ı veliaht tayin etti ve "ikta (veya timar)" olarak İsfahan şehri verildi.

1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı. Melikşah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karahanlılara karşı bir sefer yapmakta iken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından şehit edildi.

Melikşah Selçuklu ordusu başına geçti ve Sultanlığını ilan etti.

Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah'ı kim oynuyor?

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatını Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oyuncu Buğra Gülsoy oynuyor.

Buğra Gülsoy kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy ekranların tanınan bir yüzüdür. Çok fazla yapımda rol alan Gülsoy ilk olarak Hepimiz Birimiz İçin dizisinde rol almıştır. Deneyimli oyuncu ayrıca Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, 8. Gün, Kızım ve Azize yapımlarında rol almıştır. Özellikle Kızım dizisinde aldığı Demir rolü ile hafızalara kazınmıştır.