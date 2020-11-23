Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan ve sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Uyanış: Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Uyanış: Büyük Selçuklu izleyicileri Hasan Sabbah'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Hasan Sabbah kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir?

Hasan Sabbah'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterini "Gürkan Uygun" canlandırmaktadır.

Hasan Sabbah kimdir?

Dizide ismi geçen Hasan Sabbah 1046 – 1054 tarihleri arasında yaşadığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklarda Kum Kentin’de doğduğu belirtilen Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed’dir. Babası tarafından felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında eğitim alan Sabbah, suikastleri, fedaileri ve 35 yıl boyunca hiç dışarı çıkmadığı Alamut Kalesi ile bilinmektedir. Alamut Kalesini üstün savaş yetenekleri ve zekası ile savaşsız olarak alan Sabbah kale sahiplerine para vererek kaleyi hakimiyetine almıştır. Dağın tepesinde kayalıkların üzerine kurulan kale döneminde alınması imkansız denilen kalelerden bir tanesidir. Sabbah, emrinde olan fedailer ile tanınmaktadır. Gerek düzenlediği suikastler gerekse fedailerinin kendisine bağlılığı ile tanınan Sabbah döneminin en güçlü isimlerinde bir tanesidir.

Hasan Sabbah (1050 - 12 Haziran 1124), Nizârî-İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşî fedai grubunun kurucusu.

Farklı bir dini ekole dayalı üst düzey dini bilgi birikimine ve otoriter bir liderlik karakterine sahip olduğu bilinen Hasan Sabbah kurduğu tarikatın suikaste dayanan farklı askeri taktikleri ve 35 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı Alamut Kalesi ile tanınmaktadır.1046-47 veya 1053-54 yıllarında On iki İmam Şiiliği'nin önemli bir merkezi olan Kum kentinde doğduğu rivayet edilir. Sabbah, hayatını anlattığı Sergüzeşt-i Seyyidina adlı eserinde Himyerî Krallığı'nın soyundan geldiğini ve babasının Yemen'den Kufe'ye oradan da Kum şehrine göç ettiğini belirtmektedir. Babası Ali bin Muhammed Oniki İmam Şiiliğinin önemli isimlerinden birisiydi. Oğlu Hasan'ın felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyyat alanlarında iyi eğitim almasını sağladı.