Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm izle
Uyanış Büyük Selçuklu 1. Bölüm ful tek parça izle. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle. TRT 1'in yeni dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Buğra Gürsoy (Sultan Melikşah) yer alıyor. Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci gibi oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Büyük Selçuklu dönemi ve Melikşah zamanındaki olayları konu ediniyor. TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm önizleme izle.
TRT 1’in iddialı dizileri arasında yerini alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamları saat 20:00’da izleyicisiyle buluşacak. Reyting rekorları kırmaya aday Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm önizleme bölümü yayınlandı. Buğra Gülsoy (Sultan Melikşah), (Hatice Şendil (Terken Hatun), Gürkan Uygun (Hasan Sabbah), Ekin Koç (Ahmed Sencer), Leyla Lydia Tuğutlu (Elçin), İlker Kızmaz (Arslantaş), Mehmet Özgür (Nizamülmülk), Cemal Toktaş (Gazzâlî), Osman Sonant (Andreas), Sevda Erginci (Turna), Murat Garipağaoğlu (Fâtımîler Lideri), Bülent Alkış (Ömer Hayyam), Çiğdem Selışık Onat (Seferiye Hatun), Serdar Kılıç (Alp Arslan)
Ali Gözüşirin (Muhammed Tapar), Leyla Feray (Gevher Hatun) yer alacağı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarının yanında savaşları, entrikaları ve kahramanlık destanlarının yanında Büyük Selçuklu Sultanı I. Melikşah'ın hayatını konu edinecektir.
Uyanış Büyük Selçuklu 1. Bölüm
Uyanış Büyük Selçuklu 1. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Uyanış Büyük Selçuklu birinci bölüm TRT izle, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! TRT1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu tarihe ışık tutan konusu ve dev oyuncu kadrosu ile ilk önizleme bölümde izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu 1. yeni bölümde neler olacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları