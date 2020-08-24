Uyanık ev sahibinin Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası verdiği ilan olay oldu

Zonguldak'ın Ereğli açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaja başlayan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin tarihinin en büyüğü olan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaştı.

83 milyona müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamayla verdi.

Tüm Türkiye'de heyecana neden olan müjdenin yankıları devam ederken Zonguldak'ta bir ev sahibi ise ilginç bir yola başvurdu.

C.Ö. isimli vatandaş internet sitesi üzerinde 745 bin liraya satışa çıkardığı evine "Tuna-1 doğal gaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1" şeklinde not düştü.

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan ev ilanı büyük ilgi gördü. Ev sahibinin verdiği ilanın zekice olduğunu söyleyen vatandaşlar, doğal gaz rezervinin Zonguldak'ta keşfedilmesinin da son derece mutlu.

İlanı veren ev sahibi C.Ö., yaptığı açıklamada kendisi için "fırsatçı" diyenlerde sitemde bulundu. C.Ö., şunları söyledi:

"Bazı yerel medyadaki haberlerde ilanı fırsatçılıkla tanımlamışlar. Fırsatçı demek biraz ayıp olmuş tabi. Çünkü evin fiyatı zaten oydu. Kuyu kurulunca da kocaman kuyu görülmeyecek değil. Açık denizde karşısında. Sonuçta her bireyin hayalidir; doğal gaz çıkartalım, petrol çıkartalım, maden çıkartalım; bizim Avrupa ülkelerinden ne farkımız var. Kaldı ki biz onlardan daha zeki ve insancılız"