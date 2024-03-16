Uyanık Ekrem sözünü yine hatırlamadı!

Sebahattin Ayan İstanbul

Önceki gün katıldığı Habertürk TV’de verdiği sözleri hatırlamadığını söyleyerek yüzsüzlükte dip yapan İmamoğlu, yine aynı pişkinliği tekrarladı. Cüneyt Özdemir’in programına konuk olan İmamoğlu, seçim öncesi verdiği “Deniz altı ile kent içi yolculuğu vaadi” ile ilgili soruya yine ‘hatırlamıyorum’ cevabını verdi. İmamoğlu ayrıca daha önce ‘’4 yılda bitiririz’’ dediği ‘Hızray’ Projesi için, bu defa da “5 yılda bitmeyeceği için başlayamadık” dedi. Seçim döneminde verdiği her sözün üzerine yatan ve icraat konusunda ilçe belediyelerinin gerisinde kalarak vaatlerinin ancak yüzde 10’luk kısmını yerine getiren İmamoğlu’nun ruhsal durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Akın, “ya psikolojik olarak arıza var ya da seçimleri kazanmak için sahtekârlık yapıyor” açıklamasında bulundu.

Bu zihinsel soykırımdır

Gazetemize konuşan Akın, şunları dile getirdi: “İBB Başkanının verdiği sözleri hatırlamaması veya hatırlamıyor gibi davranması zihinsel bir bozukluk değil psikolojik bir arızadır. Neden hatırlamıyor? Çünkü insan çarpıcı gerçekle, acı verici gerçekle yüzleşmek istemez. Yani beceriksiz olduğunu, daha doğrusu insanları kandırdığını, yalan vaatlerde bulunduğunu hatırlamak istemez. Bu insanın psikolojik olarak bir mekanizmasıdır. Her ne kadar ahlaki olarak kötü olsa da psikolojik açıdan bazen yaptığımız veya yapmadığımız hatalarımızı, eksiklerimizi, söz verip tutamadığımız durumları rasyonalize ederiz. Onlara mantıklı açıklamalar bulmaya çalışırız. Bu iyi niyetli bir bakış açısıyla da olabilir. Yok, eğer kötü niyetliyse bu sahtekârlıktır. Ekrem İmamoğlu bunları insanları gerçekten kandırmak için mi yaptı? Yoksa başta oy almak için yaparım diye düşünüp sonra yapamayınca da şu an ‘hatırlamıyorum’ diyerek kılıf mı buluyor? ‘Mevcut metro hatlarını 2 katına çıkaracağım, tünelleri şuradan yapacağım, Hızray yapacağım, bütün evleri dönüştüreceğim’ falan bunları anlaşılabilecek vaatler. Mesela bunlar insanların oturup konuşabileceği şeyler. Ama ‘denizaltıyla kent içi ulaşım’ nedir? Bu tamamen saf kötülüktür. İşte burada söylediğimiz gibi iyi niyetle mi yoksa savunma mekanizması olarak mı söyledi? Yapmak isterdim ama yapamadım diyemediği için unutmuş numarası yapıyor. Bu ahlaki olarak tartışılır. Ama Maalesef Ekrem İmamoğlu hem bunu devamlı yapıyor hem de sahtekarlık yapıyor. Bunlar seçmenin aklıyla dalga geçmektir. Bu zihinsel bir soykırımdır.”