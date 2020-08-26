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Aktüel Üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadına dava
Aktüel

Üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadına dava

Evlerine misafirliğe gelen üvey kızının üstüne çaydanlıktaki kaynar suyu dökerek yaktığı iddia edilen kadının 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:43:34 -
Üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadına dava

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de evlerine misafirliğe gelen 14 yaşındaki üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadın hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta 14 yaşındaki mağdur I.T'nin üzerine kaynar su dökülerek yaralanmasına ilişkin üvey annesi Y.S. hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen mağdur çocuk I.T'nin, sanık Y.S. ile babasının evli olduklarını, olay tarihinde de Ümraniye'de ikamet eden babasını ziyarete gittini söylediği anlatıldı.

İddianamede, mağdur I.T'nin ziyaret sırasında üvey annesi sanık Y.S'nin kendisini mutfağa çağırdığını ve bulaşıkları makineye dizmesini istediğini, bulaşıkları yerleştirdikten sonra kendisini yeniden çağırarak "tava bu şekilde konulmaz" diyerek eline verdiğini, tavayı bulaşık makinesine tekrar yerleştirdiği sırada da ocaktaki çaydanlığı alarak üzerine döktüğünü anlattığı belirtildi.

Mağdur I.T'nin bulaşıkları makineye yerleştirirken üvey annesinin elinin devamlı ocaktaki çaydanlığa gittiğini gördüğünü söylediği kaydedilen iddianamede, bu nedenle olayı kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Y.S'nin alınan ifadesinde ise mağdur I.T'nin bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada eline çarptığını, elindeki çaydanlığın da yanlışlıkla döküldüğünü söylediği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, mağdur I.T'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemez ölçüde yaralandığının bildirildiği kaydedilen iddianamede, sanık Y.S'nin mağdurun üzerine kaynar su dökerek atılı suçu işlediği savunuldu.

İddianamede, bu kapsamda sanık Y.S'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Y.S. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.


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