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Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

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AA Giriş Tarihi:

Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp, rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#1
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

#3
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

#4
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangına havadan 3 helikopter ve karadan birçok ekiple müdahalesi sürüyor.

#5
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da ağılda çıkıp orman sıçrayan yangına böyle müdahale ediliyor…

#7
Foto - Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da ağılda çıkıp orman sıçrayan yangına böyle müdahale ediliyor…

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