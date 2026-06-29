Ağılda çıktı ormana sıçradı! Orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp, rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp, rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan 3 helikopter ve karadan birçok ekiple müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.
Bursa'da ağılda çıkıp orman sıçrayan yangına böyle müdahale ediliyor…
Bursa'da ağılda çıkıp orman sıçrayan yangına böyle müdahale ediliyor…
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