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Siyaset Utanmazlığın dik alası! CHP’li vekil yumruğu savundu
Siyaset

Utanmazlığın dik alası! CHP’li vekil yumruğu savundu

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:23:00 - 2024-01-04 23:53:28

Galata Köprüsü’nde şehitler ve Filistin’e destek gösterisinden dönen İsmail Aydemir’i elindeki “Tevhid sancağı” nedeniyle darbeden Ege Akersoy'u ziyaret eden İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, yumruğu savundu.

Gazze ve şehitler için İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen ve 200 bini aşkın kişinin katıldığı “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü gerçekleşti.

Mitingin ardından elinde tevhid sancağı bulunan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Akersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlar yaşanan şiddet olayına tepki gösterirken, CHP yumruklu saldırıyı savundu. 

CHP'li Özer 'yumrukçu'yu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akersoy'un ailesine hukuki destek vermeye hazır olduklarını belirtirken görevlendirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de, Akersoy’u cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından Silivri Cezaevi’nin önünde bir video çekerrk yumruğu savunan Özer, tutuklamanın haksız olduğunu iddia etti.

Öte yandan 10Haber’e konuşan Özer “Gayet iyi durumda, hiçbir sıkıntısı yok. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmamış. Yaşanan olay sebebiyle üzgün, olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini söyledi. Gayet dik duruyor, dinç duruyor. Biz olayın takipçisi olacağımızı, üzülmemesi gerektiğini, gerekli itirazların avukatları tarafından yapılacağını söyledik. Babasıyla da görüşeceğim. Ege olayı da anlattı. Hilafet bayrağı sallayan kişiye ‘12 şehit var keşke Türk bayrağı sallasaydınız’ demiş, karşısındaki kişi de ‘Sana ne dangalak’ diye hakarette bulunmuş. Bunun üzerine tartışma arbedeye dönüşmüş ve yumruk olayı o sırada yaşanmış” ifadelerini kullandı.
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