Utanmazlar! Laikçi yobazların namaz düşmanlığı

Buğra Kardan İstanbul

Asım’ın neslinin yetişmesine karşı olan, yaradılış temelli müfredatı yerden yere vuran azgın azınlığın İslam alerjisi depreşti. Dinden ve ahlâktan kopuk bir toplum hayal eden seküler güruh, bu defa da gençlere yapılan namaz daveti çıldırttı. CHP’den beslenen, marjinal sol yapılanmaların sesi olan gazeteler 28 Şubat dönemini anımsatan haberlere yenilerini ekledi. Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri Mamak İlçe Müftülüğü’nün çağrısına binaen LGS’ye girecek adayları sabah namazına, Kur’an tilavetine çağıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü topa tuttu. Cumhuriyet, “Siyasal dinci baskı” manşetinin altında “LGS’de başarı için namaza” başlıklı haberle yerdi. Evrensel de “Mamak’ta LGS’ye katılacak öğrenci ve veliler, sınav öncesi sabah namazına çağrıldı” başlıklı habere yer verdi.

28 Şubatçıları aratmıyorlar

ÇEDES kapsamında düzenlenen etkinlikten rahatsız olan bu gazeteler infial uyandırdı. Akla zarar haberler, laikçilerce duayen gazeteci olarak pazarlanan Uğur Dündar’ın 28 Şubat döneminde cuma namazına giden öğrencileri ve öğretmenleri afişe etmesini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2021’de Kur’an kursları için “Ortaçağ zihniyeti” çıkışında bulunmasını getirdi. Basın derneklerinin yetkilileri ise Cumhuriyet ve Evrensel’in din alerjisinden kurtulamadığını vurguladılar. Akit’e konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar şunları dile getirdi:

Bunlar bu topraklara ait değil

“28 Şubat bin yıl sürecek sözü, CHP’ye yakın medya tarafından şu an atılan manşetleri kast ediyormuş. İktidara olsak da olmasak da dindarlara baskı uygulayacağız demeye getiriyorlardı. Şükür ki 28 Şubatçılar çeyrek asırdır AK Parti iktidarında dindarlara baskı uygulama imkânı bulamadılar. Tabii CHP’nin PKK’nın yardımıyla seçimlerden güçlenerek çıkmasıyla eski hastalıklar nüksettirdi. Bunlar sadece İslam’a karşılar. Diğer dinlere sevgi ve saygı duyuyorlar. Yabancı okullardan biri çocukları toplayıp kiliseye götürse bunlar alkışlar. İslam bunlar için neden elem verici? Çünkü bizimle aynı dinden ve ırktan değiller. Osmanlı’nın ardından Batılaşmanın yolunun İslam’dan uzaklaşmaktan, dans edip alkol almaktan geçtiği zırvasını bir asırdır güdüyorlar. Bunlar Müslüman değiller. Olsalar dua edilmesinden namaz kılınmasından Kur’an okunmasından rahatsız olmazlar. Çok tehlikeliler. Bunlar dine İslama saygılı Ermeni Markar Esayan’a bile savaş açmışlardı. Siyasette de basında da sanatta da baskınlar. Dominant tavırla herkesi susturuyorlar. Müslümanlar, bunlardan korkmamalılar. İnananlar, Cumhurbaşkanı’mıza kuvvet vermeliler. Hesabı sorulmalı.”

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