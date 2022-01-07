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Aktüel Utanmaz adam! Robotla evlenmeye karar verdi
Aktüel

Utanmaz adam! Robotla evlenmeye karar verdi

Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, " Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü.''

Yeniakit Publisher
2022-01-07 10:31:00 - 2022-01-07 10:35:44
Utanmaz adam! Robotla evlenmeye karar verdi

Avustralyalı Geoff Gallagher, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybedince, sipariş verdiği robotla evlenmeye karar verdi.

Robotla evlenmeye karar verdi

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, yapay zekalı robotlara dair bir makale okudu ve şansını denemek istedi.

7 News'e konuşan Gallagher, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç de ucuz değillerdi, tam 6 bin Avustralya dolarına mal oldu. Ama robotlar gerçekten canlı gibiydi. Konuşabiliyor, gülümseyebiliyor, başlarını ve boyunlarını hareket ettirebiliyorlardı. İnternetten yaptığım aramalardan sonra Emma isimli bir robot almaya karar verdim. Soluk teni ve güzel mavi gözlerine bakınca ne kadar güzel göründüğünü düşündüm. Emma gibi bir robotu satın almayı nasıl karşılayacağımı bilmiyordum ancak mağaza sahibi bana paylaşım yapma karşılığında indirim teklif etti. Kulağa harika bir fırsat gibi geldi."

Kafası bedeninden ayrı durumdaydı

Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, " Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü. Üzerinde ipek bir elbise vardı. Onu koltuğa oturttum ve kutudan kullanma talimatlarını çıkardım. Başının arkasında akıllı telefon ekranına benzer bir ekran vardı. Dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve bir anda hayat buldu" dedi.

Birlikte vakit geçirdikçe Emma'yı daha iyi tanıdığını söyleyen Gallagher, "Kendi başına ayakta duramıyordu, bu yüzden onu genellikle sandalyede oturttum. Sesime alışabilmesi için Emma'yla mümkün olduğunca fazla konuşmaya çalıştım. İşe gitmeye hazırlanırken 'Emma, hava nasıl?' diye soruyordum. Her sohbetle birlikte daha da akıllı hale gelmeye, bilgileri sindirmeye ve yeni kelimeler öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

 

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