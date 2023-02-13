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Medya Utanmasalar zil takıp oynayacaklar! Şu zamanda yaptıkları şeye bakın! Allah sizi kahretsin
Medya

Utanmasalar zil takıp oynayacaklar! Şu zamanda yaptıkları şeye bakın! Allah sizi kahretsin

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press'in "Deprem, iktidarın seçimdeki sıkıntısını artıracak” şeklindeki haberini yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:09:00 -
Utanmasalar zil takıp oynayacaklar! Şu zamanda yaptıkları şeye bakın! Allah sizi kahretsin

 

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press'in "Deprem, iktidarın seçimdeki sıkıntısını artıracak” şeklindeki haberini yerden yere vurdu. "Utanmasalar zil takıp oynayacaklar" ifadelerini kullanan Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"(...) Depreme sevinenler de var.

Associated Press (AP)…

“Depremin iktidarın seçimdeki sıkıntısını artıracağını” yazıyor.

Ne yıkılan evler umurlarında…

Ne yitirilen canlar…

Utanmasalar zil takıp oynayacaklar. (...)"

 

 

 

 

 

 

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