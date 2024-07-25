Utanmasalar “Türkiye’yi işgal edin” diyecekler!..

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Allah’ın adıyla…

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Başkan Erdoğan net konuştu; muhalefetin, medyanın, bir avuç elitin, “mama lobisi”nin ne söylediğini umursamadıklarını ortaya koydu, halkın yanında olacaklarını ve başıboş köpek sorununun çözüleceğini söyledi.

Tabi sosyal medya çalkalandı. “2002 ruhu dirildi” diyenlerden, “racon bitmiştir” deyip editler paylaşanlara… AK Parti lehine ne ararsanız var. Üstelik muhalif partilerin seçmenlerinin de Erdoğan’a büyük destek verdiklerini gördük.

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Tüm bunlara rağmen, başıboş köpek sorununu daha da artıracak çıkışlar gelmeye de devam ediyor.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

2023 seçimlerinden önce, bir sokak röportajında haddini bilmez bir kokona, tüm AK Partililere ağır hakaretler savurmuş, ağzını bozmuştu. Büyük tepki çeken kadına Melek Mosso isimli şarkıcı üstü kapalı destek vermişti. İşte o Melek Mosso, başıboş sokak köpekleri üzerinden adeta “Türkiye’ye müdahale edilmesi” çağrısında bulundu.

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