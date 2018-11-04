Utangaç kişilik yapısı kabızlığı artırıyor

Bazı tümörlerin yanı sıra bazı ilaçların kullanımının da kabızlığa yol açtığını belirten Dr. Atay “Ağrı kesiciler, kansızlık için kullanılan ve demir ihitiva eden ilaçlar, bazı kalp ve tansiyon ilaçları, depresyon ilaçları, bazı mide ilaçları, idrar söktürücü ilaçlar bağırsakların çalışma düzenini bozabilir. Bunun yanı sıra yaşlılarda, hamilelerde, şeker hastalarında, çok süt ve yoğurt tüketenlerde, sık seyahat edenlerde kabızlık daha sık görülür” dedi. Tuvalet alışkanlığının değişmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Atay “Türk insanının en önemli problemlerinden biri evinin dışında rahat edememesi ve utangaçlık yaparak başkalarının yanında ya da kalabalık yerlerde tuvalete girememesidir. Tuvaleti ertelemek kabızlığı artırıyor” dedi. Dr. Atay, bağırsak faaliyetlerini düzenlemek için özellikle hareket ve bol su tüketiminin önemli olduğunu belirterek seçilen yiyeceklerle de kabızlığa karşı savaş açılabileceğini söyledi.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Hareketsiz kalmayın. Bağırsaklarınızda tembelleşir. Düzenli yürüyüş yapın.

Sabah aç karnına bir bardak oda sıcaklığında su ile güne başlayın.

Günde en az 10 bardak su için.

Lifli ve posalı yiyecekleri tercih edin.

Tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, arpa darı, gibi yiyecekler ve zeytinyağı bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

Yağ ve şekerden zengin yiyeceklerden uzak durun. Dondurma, süt ve peynir kabızlığa zemin hazırlar.

Bol bol üzüm, dut, incir, kuru kaysı, kuru kara erik gibi meyveleri, ıspanak, lahana, pırasa gibi sebzeleri tüketin.

Ceviz, müshil gibi işe yarayan bir kuru yemiştir.

Besinlerin yeterli olmadığı durumlarda keten tohumu, sinameki ve rezene gibi bitkilerin çayını tüketebilirsiniz.