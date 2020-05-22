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Spor

Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:04:20 -
Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

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