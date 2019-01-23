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'Usulsüz dinleme' davasında eski polise 126 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:17
'Usulsüz dinleme' davasında eski polise 126 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan eski istihbarat polis memuru İbrahim Güneş'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuklu sanık Güneş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın avukatı ile hazine avukatının da hazır bulunduğu ve gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Güneş, "Hukuku oyuncak gibi kullandırmayın. Sizden merhamet beklemiyorum. Allah sizi sevdiklerinizden ayırmasın. Bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güneş'i ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 126 yıl 9 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ise beraat etti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
  1. Kırklareli
  2. dinleme
  3. FETÖ
  4. İbrahim Güneş
  5. Anadolu Ajansı

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