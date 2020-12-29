Üstyapı çalışmaları başlıyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan Gemlik tesisinin üstyapı inşaatını Yapı Merkezi gerçekleştirecek. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üstyapı inşaat şirketinin belirlenmesiyle çok önemli bir aşamayı daha tamamladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, her tedarikçiye eşit yaklaşma politikalarına uygun olarak en üst düzeyde şeffaflık sağladıkları ve elektronik ortamda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirdikleri ihaleyi birbirinden kıymetli 16 firma arasından Yapı Merkezi’nin kazandığını açıkladı.

Global markalarda imzası var

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise ocaktan itibaren başlayacak üstyapı inşaat çalışmalarıyla “Yeniliğe Yolculuk”ta önemli bir aşamaya geçileceğini, en başında planladıkları gibi hedeflerine uygun şekilde ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi. Gemlik tesisinin TOGG ekosisteminin en önemli unsurlarından olacağını vurgulayan Karakaş, “Yapı Merkezi’nin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki referansları oldukça başarılı projeler. Birden fazla global markanın endüstriyel tesisinin inşaatlarında da imzaları bulunuyor. Seçimimizde bu alandaki yetkinlikleri ve halihazırda dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı projeleriyle beklentilerimizi karşılayacak şirket olarak öne çıktı” dedi.

Ocak ayında başlayacak

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesisin yapımı görevini almaktan gurur duyduklarını söyledi. Bunun kendileri için çok büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Arıoğlu, “Bir otomobilin üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi, üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar; otomobil yapım sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava şartlarından etkilenmemesini, deprem ve fırtına dahil doğa olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Özge Arıoğlu ise inşaatın zamanında yetişmesi için proses ve tasarım ekipleriyle çok uyumlu ve zaman hedefini gözden kaçırmayacak yoğun çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik tesisinde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.