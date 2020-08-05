Üstün Asutay öldü mü? Ünlü oyuncunun son durumu ne?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Çoklu organ yetmezliğinden dün akşam yaşamını yitiren 82 yaşındaki Asutay için Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) önünde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi daha sonra Kartaltepe Amine Hatun Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilecek.

"Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer alan sanatçı, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Henüz yedi yaşındayken tiyatroyla tanışan Asutay, yaşamını tiyatroya adamıştı. İlk oyunculuk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan alan sanatçı, Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahne aldı.

Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile 1993'te faaliyete geçen BASAD'ın kurucu üyeleri arasında yer alan, bir dönem başkanlığını yürüten Asutay, derneğin onursal başkanıydı.