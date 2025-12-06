Üsteğmen, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkıp, tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28) hayatını kaybetti.
Saat 13.00 sıralarında kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde kullandığı motosikletin kontrolünü yitiren Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çürüttü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Çürüttü’nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.