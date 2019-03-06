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Usta müzisyen Cahit Berkay, Yeşilçam müzikleriyle Beyoğlu’nda

Film müzikleriyle yıllarca Yeşilçam izleyicilerinin gönlünde taht kuran usta müzisyen Cahit Berkay, bu akşam düzenlenen ‘Yeşilçam Film Günleri’ gala konserinde unutulmaz bir gece yaşattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:54
Usta müzisyen Cahit Berkay, Yeşilçam müzikleriyle Beyoğlu’nda

Film müzikleriyle yıllarca Yeşilçam izleyicilerinin gönlünde taht kuran usta müzisyen Cahit Berkay, bu akşam düzenlenen ‘Yeşilçam Film Günleri’ gala konserinde unutulmaz bir gece yaşattı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve iştiraki Kültür AŞ tarafından yürütülen Yeşilçam Film Günleri Galası, bu akşam usta müzisyen Cahit Berkay’ın “Yeşilçam Müzikleri” adlı konseri ile Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Duyulduğunda kalplere dokunan Selvi Boylum Al Yazmalım, atışmalarıyla ünlü Çiçek Abbas, güçlü armonik yapısıyla hafızalardan silinmeyen Devlerin Aşkı gibi filmlerin müzikleri ile Cahit Berkay müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarını seslendirirken müzikseverlerin de eşlik ettiği konser sevenleri tarafından yoğun ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:54
  1. konser
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