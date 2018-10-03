Üst yönetime iki yeni atama

Teknosa üst yönetimine iki yeni atama yapıldı. Teknosa’nın gelecek hedefleri ve stratejileri kapsamında Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun geldi. Doğa Oran, bu yılın Mart ayı itibariyle CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak Teknosa bünyesine katılırken, Tansu Öztorun, 2014 yılından bu yana Teknosa bünyesinde İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.