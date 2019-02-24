"Üst sıralara tutunma hedefimiz devam ediyor"





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, üst sıralarda tutunma hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın sezonun ikinci yarısına şansızlıklarla başladığını ifade etti.

Takımda sakat oyuncularının fazla olduğuna dikkati çeken Gündüz, "Sezonun ikinci yarısına, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığından dolayı şanssız başladık. Son 4 maçtır takımımızı as kadroyla sahaya çıkaramadık. Futbolcuların performansı da sezon boyunca değişebilir, bu normal bir durum. Sakatlanan oyuncular inşallah kısa sürede toparlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yle, ligde ise Medipol Başakşehir'le karşılaşacaklarını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Medipol Başakşehir karşısında puan veya puanlar için sahaya çıkacağız. Kaliteli bir takımımız var ancak sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bir türlü asıl kadroyu sahaya süremedik. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Adem Büyük, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek. Üst sıralarda tutunma hedefimiz devam ediyor."

Gündüz, 27 Şubat Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Göztepe karşılaşmasında taraftarın büyük desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.