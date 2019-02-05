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"Üst sıralara tırmanışa devam etmek istiyoruz"

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:"Akhisarspor'u yendiğimiz zaman hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız"- Sivasspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti

05 Şubat 2019 Salı 17:00
"Üst sıralara tırmanışa devam etmek istiyoruz"


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Akhisarspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak üst sıralara doğru tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Kasımpaşa'ya sezonun ilk yarısında sahasında 3-0 yenildiğini anımsatan Keleş, "Deplasmandan 3-1'lik bir galibiyetle döndük, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. İyi oyunla beraber hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hedefimize ilerleme adına bizim için bir adım oldu. Önümüzde Akhisarspor maçı var, Akhisarspor'u yendiğimiz zaman hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Tabii bizim için çok zor bir maç ama oyun ve puan olarak bir çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir an önce Akhisarspor maçını da kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Hugo Vieira'nın sakatlığının sorulması üzerine Keleş, futbolcunun tedavisi için ülkesine gittiğini belirterek, "Ameliyat olma durumu var. Net bir şey yok, doktorları çalışmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.


- Robinho'dan Sivasspor'a ziyaret


Sivasspor'dan devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti.

Eski takım arkadaşları ve teknik heyetle sohbet eden Robinho, Sivasspor'da ailesiyle mutlu günler geçirdiğini söyledi.

Robinho, Sivasspor'un her zaman kalbinde olacağını belirterek, kırmızı-beyazlı ekibe ligde başarı diledi.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde koşuyla başlayan antrenman, açma ve germe hareketleriyle devam etti. Futbolcular kondisyon arttırıcı programın ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Hafif sakatlığı nedeniyle futbolcular Arouna Kone ve Gabriel Torje salonda çalıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:00
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