Üst düzey kişiselleştirme, yepyeni tasarım ve son teknoloji bir arada! Yeni Captur Türkiye'de

İlk kez lanse edildiği 2013 yılından bu yana büyük bir başarıya imza atan Renault Captur tamamen yenilendi. Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan model Avrupa’da segmentinin en çok satan otomobili olurken, Türkiye pazarında da dikkat çekici bir performans sergiledi.

İç mekanda sunduğu kaliteve konfor ile Yeni Captur, üst segmentlere göz kırpıyor. En üst kalite malzemeler, akıllı kokpit, kokpit tarzı yüksek orta konsol, E-shifter vites kolu, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor.

Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’ multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital gösterge ekranı ile kategorisinde oldukça dikkat çeken ekranlar sunuyor.

Bir önceki neslin kodlarında yer alan kişiselleştirme ve modülerlik özellikleri Yeni Captur’de de korundu. Kişiselleştirme seçenekleri kapsamında Yeni Captur’ün tavanı, gövde ile aynı renkte veya kontrast oluşturacak şekilde Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz renk seçenekleri ile sunuluyor.

Bagaj hacminde lider

Aracın konfor ve modülaritesi için kilit bir öneme sahip kızaklı kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de varlığını sürdürüyor. Yeni Captur, 536 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini sunuyor. Bunu yanı sıra 27 litreye kadar çıkabilen iç depolama hacmi de yolcular için oldukça konforlu bir kabin ortamı sunuyor.

Yenilenen tamamı turbo özellikli verimli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

İç mekanda yüksek kalite ve son teknoloji

Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, Yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafif eğimli “Akıllı Kokpit” daha da geliştirilirken, kokpit tarzı yeni bir konsol sunuluyor. En yeni teknolojilerle ve segmentinin en büyük dikey tablet ekranı ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor. Kokpit tarzı yüksek orta konsol, fütüristik EDC vites kolu (e-shifter) ile hassas bir kontrol sunarak sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Kişiselleştirilebilen orta konsol, LED ortam aydınlatması sayesinde daha fazla dikkat çekiyor.

Yeni Captur’ün ön paneli, kalite algısını artıracak şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Orta kısımda yatay şeritteki havalandırmaların yanı sıra kişiselleştirilebilir dekoratif bileşenler öne çıkıyor. Merkezi ekranın alt kısmında ise, piyano düğmeleri ve sürücünün kolayca erişebileceği klima kontrolü ile ergonomiye verilen önem dikkat çekiyor.

Segmentin en büyük dikey tablet ekranı

Akıllı kokpitin başrol oyuncusu olan 9,3 inç multimedya ekranı segmentinin en büyük dikey tablet ekranı olarak dikkat çekiyor. Hafif kavisli dikey tablet, yolcu bölmesine modern bir görünüm kazandırırken, hafif eğim sayesinde ekranın okunabilirliği artıyor. Sürücüye doğru dönük yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi sayesinde, tüm multimedya, navigasyon ve bilgi-eğlence hizmetlerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarlarına ve sürüş yardım sistemlerinin parametrelerine de kolayca erişilebiliyor.

Gösterge panelinde bulunan 7 ila 10,2 inç büyüklüğündeki renkli ekran, sürüş deneyimini özelleştirmek için son derece sezgisel bir yöntem sunuyor.

Yeni Captur’ün bir üst segment kalitesindeki yeni tasarımlı koltukları daha etkin destek sağlıyor. Oyuklu yarı sert koltuk sırtı, arka yolculara 17 mm ekstra diz mesafesi sağlarken, yeni kafalıklar geri görüşü artırıyor. Koltuklar, yolcu bölümündeki kaliteyi artırıyor. Yeni Captur, iç ambiyans kişiselleştirmesine katkı sunmak amacıyla farklı renkte döşeme seçenekleri sunabiliyor.

Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılması sayesinde, direksiyon inceltilerek daha da şık bir hale getirildi. Yeni Captur EDC versiyonlarında direksiyon simidinde F1 tarzı vites değiştirme kulakçıkları yer alıyor.

Daha güçlü bir SUV kimliği

Daha atletik ve dinamik hatlara sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale geldi. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan Yeni Captur, opsiyonel olarak sunulan 18 inç jantları ve artırılan aks mesafesi ile öne çıkıyor. Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde far ve aydınlatmaları ve dekoratif krom detaylar gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor.

Kişiselleştirilebilir renk kombinasyonları

Modelin ayırt edici özelliklerinden olan çift renkli gövde, Yeni Captur’de de oldukça başarılı bir şekilde sunuluyor. 8 farklı ana gövde renk seçeneğinin yanı sıra, tavan gövde ile aynı renkte veya kontrast oluşturacak şekilde Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz olmak üzere 3 farklı renkte sunulabiliyor. Tavan, ayrıca elektrikli açılır cam tavan özelliği ile de birlikte sunulabiliyor.

Satışlarında çift gövde-tavan renkli araçların oranının yüzde 80’e yakın olması Captur’ü kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkarıyor. Yeni Captur, hem iç hem de dış tasarımda sunduğu yeni alternatifler ile bu özelliğini daha da zenginleştiriyor.

Yeni Captur’un geniş ızgarasının altındaki çarpıcı ön tamponu, yalnızca modelin kimlik ve dinamizmini güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda çamurlukların ön kısmındaki iki hava deflektörü sayesinde hava akışını yönlendirerek aracın aerodinamik performansını artırırken, yakıt tüketimini azaltıyor.

Yeni Captur’deki ince arka lambalar, Renault markasına özgü C şeklindeki far tasarımını tamamlıyor. Üç boyutlu etki yaratan arka ve yan aydınlatmalar, tasarımı daha da öne çıkarıyor.

Yenilenen verimli ve zengin motor gamı

Yeni Captur, tamamı turbo özellikli yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.

Yeni Captur, uzun menzillerde araç kullanan sürücülerle 2 farklı dizel motor seçeneğini buluşturuyor. 1.5 litre motorlardan 95 beygir olanı 240 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzıman sunuyor. 115 beygire sahip dizel motor ise 260 Nm tork üretiyor. Bu motor seçeneği ise 7 ileri otomatik EDC şanzıman ile sunuluyor.

3 farklı benzinli motorla Türkiye’ye gelen Yeni Captur’de, 100 beygirlik 1.0 TCe motor 5 ileri manuel vitesle sunuluyor. 7 ileri otomatik EDC şanzımanla sunulan 1.3 litrelik TCe motorlardan ilki 130, ikincisi ise 155 beygir gücünde.

Kapsamlı sürüş destek sistemleri: EASY DRIVE

Yeni Captur, Yeni Clio gibi kategorisi için oldukça gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor. Şehir içi kullanımı güvenli ve konforlu hale getiren otomatik uzun/kısa farlar, kör nokta uyarı sistemi, güvenli mesafe uyarı sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi gibi özelliklerin yanı sıra, 360° kamera, eller serbest park destek sistemi gibi özellikler de park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.

Ergonomik multimedya sistemi: EASY LINK

Renault EASY LINK multimedya sistemi, Yeni Captur’de tümü Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu 7’’ veya dahili navigasyonlu 9,3’’ ekran ile sunuluyor.

Renault EASY LINK multimedya sistemi arayüzü ergonomik ve daha pratik olacak şekilde tasarlandı. Bu tasarımda, akıllı telefon uygulamalarından esinlenildi ve böylece kullanımı kolay bir teknoloji ortaya çıktı. Bazı ekranlar ayrıca, kullanıcıyı doğrudan sık kullanılan uygulamalarına götüren widget’lar ile özelleştirilebiliyor.

MULTI-SENSE ile kişiselleştirilmiş Captur deneyimi

Renault MULTI-SENSE teknolojisi sürüş deneyimini kişiselleştirmek için Captur ile de kullanıma sunuluyor. MULTI-SENSE özelliğiyle sürücü, aracı ruh haline göre kişiselleştirebiliyor. Bu kapsamda daha düşük tüketim ve CO2 emisyonu için Eco mod, daha yüksek sürüş keyfi, çeviklik ve hassasiyet için Sport mod ve deneyiminizi özelleştirmek için MySense mod bulunuyor.

Aydınlatma ortamını özelleştirmek içinse 8 farklı renk seçeneği kullanılabiliyor.