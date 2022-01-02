Uskumru dolması nasıl yapılır? Uskumru kılçığı nasıl çıkarılır?

Uskumru dolmasının en önemli püf noktası, etini kılçığından doğru bir şekilde ayırmaktadır.

Uskumru dolması kılçığı nasıl çıkarılır?

Uskumru dolmasının kılçığını çıkarmak için önemli püf noktaları bulunmaktadır. Öncelikle uskumrunun karnının yarılmasına izin vermeden solungaçların temizlenmesi gerekmektedir. Daha sonra kuyruk kısmından orta kemiği kırılır ve balık başparmaklarla ovularak kemiğinden ayrılır. Kemik üst kısımdan tutularak çıkarılır ve üzerindeki etler de temizlenir.

Uskumru dolma tarifi için malzemeler

Malzemeler

4 orta boy uskumru

2 soğan

200 gr pirinç

50 gr çam fıstığı

50 gr kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çeyrek demet maydanoz

1 çeyrek demet dereotu

Tuz

Tarçın

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Uskumru dolması nasıl yapılır?

Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin. Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Norveç Uskumrusu nedir, sağlıklı mı?

Norveç uskumrusunun Türkiye'de çok fazla tercih edilmesinin lezzetli, kaliteli ve sağlıklı bir besin olmasından kaynaklandığını vurgulayan Heggen, şu bilgileri verdi: “Uskumru, en çok Omega-3 içeren türlerden biridir.

Kolyoz nedir,nasıl bir balık?

Kolyoz balığı adı verilen bu balık türü uskumrugiller familyasına aittir. Uskumru familyasına ait olduğu için uskumru ile karıştırılır. Görünüş olarak mavi sırtlı, gümüş karınlı bir balık türüdür. Vücutları uzun ve füzeye benzer bir formdadır.

Kolyoz uskumru farkı

Yine balıkçı tezgahlarında çoğunlukla uskumru diye satılmasına karşın gerçek adı kolyoz olan ürün ise biraz daha yavandır. Yağ oranı bakımından da uskumruya nazaran daha az yağlı olan kolyozun ufak boyları bu sebeple tavada pişirilmeye daha uygundur. Kolyozun irilerini fırında ve ızgarada rahatlıkla yapabilirsiniz.

Uskumru palamut farkı

Balık hallerinde kasası, 25- 40 lira arasında satılan ithal uskumruyla, palamut arasındaki farkı ayırt etmenin birçok yolu var. 40 yıllık balıkçılar, “Buzhane balığının gözünün akı sararır” diyor ve şu bilgileri veriyor: Uskumru bükülür ama palamut esnek değildir. Taze palamutun ağzı açık, solungaçları kırmızı olur.