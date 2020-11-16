  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Aktüel

Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:53:39 -
Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!
Dünya

Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC sunucusunun "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine bomba cevaplar verdi. İddialarını yalan..
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'
Dünya

AB'den Kapalı Maraş çıkışı! 'Üzüntü duyuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasının gerektiğini söyle..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay