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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil kontrolden çıkarak markete girdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:04
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Üsküdar’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi

Olay, 03.30 saatlerinde, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AID 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ekrem N.'nin kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı sonra markete girerek durabildi. Durumu gören bazı vatandaşlar kazayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Ekrem N.’ye alkolmetre üflettirdi. Alkolmetrenin çıkarttığı raporda, Ekrem N.’nin 1.21 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL’lik bir maddi hasar meydana geldi.

Bazı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Kaza sonrası çevrede bulunan bazı vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, kazayı takipçileri ile paylaştı.

Kaza sonrası otomobil girdiği marketten yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çekici yardımı ile çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:04
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
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  4. kontrolden çıkan otomobil
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