Üsküdar'da "GEA Deprem Lojistik Merkezi" açıldı

İSTANBUL (AA) - GEA Arama Kurtarma Grubu tarafından olası İstanbul depremine hazırlık için kurulan Deprem Lojistik Merkezi, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde açıldı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen merkezde, deprem öncesi ve sonrasına ilişkin eğitimler verilecek, arama kurtarma ekipleri organize edilecek, gerekli ekipmanlar hazır bulunacak.

GEA Arama Kurtarma Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, merkezi ziyaret eden Demiryürek ve Türkmen'e grubun çalışmaları hakkında bilgi vererek, gönüllülük faaliyetleri konusunda destek istedi.

Merkezde yer alan enkaz altı dinleme ve görüntüleme cihazları da davetlilere tanıtıldı.

Selami Ali Ortaokulundan gelen bir grup öğrenci de deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına ilişkin eğitim aldı, merkezdeki ekipmanları tanıdı. Öğrencilere deprem seti hediye edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada GEA'nın gönüllülük faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burası Üsküdar'ın merkezinde ve tamamen gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan sivil bir yapı. Bu açıdan çok anlamlı ve güzel. Tebrik ediyorum. Burada kendi imkanlarıyla afete anında müdahale edecek imkanları var. Bu arkadaşlarımız İzmir depreminde buradan yola çıktılar ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İkizler ve annelerini bu ekip kurtardı." dedi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı ile grupla ortak çalışmalar yapmak istediklerini anlatan Türkmen, "Özellikle çocukların bilinçlendirilmesi için eğitimler yapabiliriz. Başarı için devlet ve millet iş birliği gerekiyor. Devlet ve milletin ahenkli bir şekilde hareket etmesi lazım. Biz Üsküdar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çalışmaları da bir model olarak paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

- "Sloganımız, gönüllü olun gönüllü kalın"

GEA Arama Kurtarma Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin de 12 Kasım'ın Türkiye'nin deprem açısından riskli bir coğrafyada yer aldığının bir kez daha hatırlandığı Düzce depreminin yıl dönümü olduğunu, bu açıdan merkezin açılışının sembolik bir anlam taşıdığını söyledi.

Deprem Lojistik Merkezi'nin açılışının İzmir depremi öncesine planlandığını fakat deprem yüzünden açılışın ertelendiğini belirten Dinçşahin, "Deprem sonrasında deprem alanına en kısa sürede ulaşmak için ekipmanları uygun depolama ve istifleme ihtiyacı var. İzmir depreminde ekibimiz arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Bir ekibimiz de hala orada. Burası hem bizim için acil toplanma hem arama kurtarma ve sele karşı malzemelerin olduğu, insani yardım ekipmanlarının bulunduğu bir yer. Bu bölgede 3 tane daha alanımız var." diye konuştu.

Depremle mücadelede gönüllülük faaliyetlerini önemine vurgu yapan Dinçşahin, "Gönüllüler olarak şu sloganı kullanmak istiyoruz, gönüllü olun, gönüllü kalın. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunun için ekipman ve malzemelere ek olarak gönüllülüğün gücünü ayakta tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

- GEA Arama Kurtarma Grubu

Tamamı gönüllülerden oluşan ve 1994'te kurulan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA Ekibi, ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

GEA ayrıca, 1999'dan bu yana INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.





