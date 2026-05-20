Şaibe iddiaları sonrası TJK’dan geri adım: O ihale iptal edildi!

İlk etabı yaklaşık 243 milyon TL bedelle ihale edilen kompleksin inşası için en düşük teklifi veren BOZBEY Müh. A.Ş. - NART Yapı Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın geçmiş yıllarda yaşanan bir devir işlemi üzerine devre dışı bırakılması girişimi üzerine devreye giren Türkiye Jokey Kulübü Hukuk Birimi, ihalenin iptal edilmesine karar verdi. İhtiyaç dahilinde ikinci ve üçüncü etaplarıyla birlikte toplamda 1,5 ila 2 milyar TL’lik bir hacme ulaşması beklenen dev projenin ihalesi ile ilgili yaşanan tartışmalara kayıtsız kalmayan TJK tarafından gönderilen resmi yazıda da, “Ankara Hipodromu 10 Blok luk komplex ” işine ilişkin ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Sektör kulislerinde, iptal kararının yalnızca teknik bir işlem olmadığı; aynı zamanda kamuoyunda oluşan baskı, hukuki riskler ve ihale sürecine ilişkin tartışmalar nedeniyle alınmış önemli bir geri adım olduğu konuşuluyor.

GÖZLER ŞİMDİ TJK’DA

İptale giden süreçte, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın, ihaleye katılan Bozbey Yapı – Nart Yapı İş Ortaklığı’nın geçmiş yıllarda yaşanan bir ticari devri gerekçe göstererek elemek istediği ifade edilmişti. Firma yetkilileri ise süreç içerisinde dile getirilen birçok iddianın ve özellikle TJK Başkanı Serdal Adalı tarafından kamuoyuna yansıtılan değerlendirmelerin gerçekle bağdaşmadığını vurgulamıştı. Ayrıca ihalenin Adalı’nın akrabalık bağının olduğu kişilere işin verilmek istendiği iddiası da yaşanan süreçte gündeme gelmişti. Gözler şimdi Türkiye Jokey Kulübü yönetiminin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

KAZANAN FİRMA ELENMİŞTİ

Öte yandan Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ihalede ilk aşamada firmaların sunduğu resmi teklifler şu şekilde kayıtlara geçtmişti:

F Firma / İş Ortaklığı | Kapalı Teklif Tutarı

(A) Firması | 249.744.000 TL

(B) Firması | 264.000.000 TL

NART YAPI İŞ ORTAKLIĞI | 265.000.000 TL

(C) Firması | 267.888.000 TL

(D) Firması | 269.263.000 TL

Normal şartlarda ve idari şartname gereği; kapalı tekliflerin ardından en düşük fiyatı veren ilk 3 firmanın çağırılması, kamera kaydı eşliğinde canlı ve şeffaf bir açık eksiltme yapılması ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekiyordu. Nitekim bu usule uygun olarak yapılan canlı ihalede Nart Yapı İş Ortaklığı fiyatını 243.000.000 TL’ye kadar düşürerek en düşük teklifi verdi ve ihaleyi almaya hak kazandı. Ancak TJK yönetiminin, en düşük teklifi veren iş ortaklığını bypass ederek, ikinci ve üçüncü sıradaki firmaları tekrar çağırıp "yeniden fiyat araştırması" adı altında şartname dışı bir sürece imza atmasıyla gündemi meşgul eden derin bir taşmaya alan açılmıştı.