İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere Championship play-off finali öncesinde skandal sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar geldi.

İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

İngiltere Championship play-off rakibi değişti İngiltere Championship'te sezonu dördüncü sırada tamamlayıp play-off yarı finalinde Middlesbrough'u yenerek finale yükselen Southampton, karşılaşma öncesinde rakibinin antrenmanını gizli bir şekilde izlemekle suçlanmıştı. Southampton hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı ve kulüp finalden ihraç edildi. Soruşturma sonrası alınan karar doğrultusunda ise Hull City'nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuya ilişkin NOW Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: "Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz. Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor."

