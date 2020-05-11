Üsküdar’da Berberler ve Kuaförler dezenfekte edilerek maske ve hijyen paketi dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı. Üsküdar Belediyesi ilçede hizmet veren berberler ve kuaförleri dezenfekte ederek, maske ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Zabıta ekipleri sosyal mesafe uymaları noktasında berber ve kuaförleri bilgilendirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri güne sabahın erken saatlerinde ilçedeki berber ve kuaförleri bir kez daha dezenfekte ederek başladı. Ardından berber ve kuaförler tek tek dolaşılarak maske, kolonya ve dezenfekte malzemelerinin bulunduğu hijyen paketi dağıtıldı. Ayrıca, zabıta ekipleri tarafından yine sabah saatlerinden itibaren randevu sistemiyle müşteri kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerdeki sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetlenip kontrol edildi.

Berberlere yönelik dezenfeksiyon işlerine yoğunluk verdiklerini belirten Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Üsküdar Belediyesi olarak bugün açılan berber ve kuaförlerimizi dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Aynı zamanda zabıta ekiplerimiz ile beraber denetimler yaparak berberlerimizi uyarıyoruz bunun yanı sıra Üsküdar Belediyesi olarak berberler ve kuaförlerimize maske ve hijyenik paket yardımında bulunuyoruz” diye konuştu.