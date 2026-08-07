  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oyunculuğu bırakıp köye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

Yaya şeridinde meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla hayata geçirilen yükseltilmiş yaya yolları farklı şehirlerde uygulanmaya başladı.

#1
Foto - Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

Uygulama son dönemde ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville ile Kuzey Carolina eyaletindeki Raleigh kentlerinde yeni yol güvenliği projelerinde kullanılmaya başlandı. Özellikle okul çevreleri, parklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tercih edilen sistemin trafik kazalarını azaltması hedefleniyor.

#2
Foto - Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

KAZALARI AZALTMASI HEDEFLENİYOR Uygulamanın en önemli amacı, okul çevreleri, parklar ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde araç hızını düşürerek olası çarpışmaların şiddetini azaltmak. Yapılan saha çalışmalarında, yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu noktalarda sürücülerin yaklaşma hızlarının belirgin şekilde düştüğü ve yayalara yol verme oranının arttığı gözlemlendi.

#3
Foto - Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

Bazı şehirlerde bu geçitler reflektif yol çizgileri, LED aydınlatmalar ve uyarı levhalarıyla birlikte kullanılıyor. Böylece sürücüler geçidi daha uzaktan fark edebiliyor ve fren yapmak için daha fazla zamana sahip oluyor.

#4
Foto - Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

DAHA FAZLA ÜLKE UYGULAMAYA GEÇİYOR Yükseltilmiş yaya geçitleri son yıllarda yalnızca ABD'de değil, Avrupa ve diğer bölgelerde de daha yaygın kullanılmaya başladı.

#5
Foto - Yaya geçidinde kazalara son: Artık isteseler de hız yapamayacaklar

Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda tercih edilen uygulama, araç hızlarını doğal yollarla düşürerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulaşım uzmanları, bu tür geçitlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem trafik kazalarının şiddetinin azaltılmasını hem de şehir içi ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor./ kaynak: sözcü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye
Gündem

Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada tek başına çevre temizliği yaparken görüntülenen 7 yaşındaki Burak Güvenç'i, ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabi..
Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı
Gündem

Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

İşgalci İsrail, imzalanan ateşkes ve yürütülen diplomatik sürece rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti çevresine yeni hava saldırıları düze..
Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu
Dünya

Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kumamoto Genel Hastanesi'nin ameliy..
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
Soğan + bal kimsenin aklına bile gelmemişti.. O derdin çaresiymiş
Kadın - Aile

Soğan + bal kimsenin aklına bile gelmemişti.. O derdin çaresiymiş

Kış aylarında öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi sorunlarla sıkça karşılaşmaktayız. Bu aylarda da bu tür rahatsızlıklardan doğal yolla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23