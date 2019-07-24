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Üsküdar Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 79 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 79 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 24 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
Üsküdar Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 79 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 79 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 24 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;

Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,

YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayın;

Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,

YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,

Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma çıktıları da başvuru esnasında kabul edilecektir.)

Lisans Transkript fotokopisi,

ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Şahsen yapılması gerekmektedir.

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alım başvuru ilanı için tıklayınız

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
  1. İstanbul
  2. Üsküdar Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi alıyor
  3. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları neler

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