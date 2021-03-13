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Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacağını açıkladı
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacağını açıkladı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 56 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:35:00 -
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Üsküdar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.

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