Üsküdar Emlak Müdürlüğü’nden satılık 2 arsa ve 1 tarla
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 bin 881 metrekare arsayı 1.471.000 TL bedelle satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre bin 572 metrekare tarla, 5 bin 881 metrekare arsa ve bin 210 metrekare arsa şeklindeki taşınmazların satışı, 29.03.2021 günü saat 14.00’de, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacak.
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