  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Üsküdar Emlak Müdürlüğü’nden satılık 2 arsa ve 1 tarla
Ekonomi

Üsküdar Emlak Müdürlüğü’nden satılık 2 arsa ve 1 tarla

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 bin 881 metrekare arsayı 1.471.000 TL bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:32:00 -
Üsküdar Emlak Müdürlüğü’nden satılık 2 arsa ve 1 tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre bin 572 metrekare tarla, 5 bin 881 metrekare arsa ve bin 210 metrekare arsa şeklindeki taşınmazların  satışı, 29.03.2021 günü saat 14.00’de, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses!
Gündem

Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların ta..
HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek
Ekonomi

HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet’te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Bor..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay