Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den “Üsküdar’a 41 Kere Maşallah” dedirten projeler

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda Üsküdar’da hayata geçirmeyi planladıkları 41 dev projeden bahsetti. Başkan Türkmen konuşmasında “kentsel dönüşüm bize göre Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisidir” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Çavuşdere Spor Sarayı’nda Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben de katıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Türkmen, bugüne kadar Üsküdar’da yaptıkları projelerde bahsederek devam ettikleri süreçte de birçok projeyi Üsküdar’a kazandıracaklarını belirtti. “Üsküdar’a 41 Kere Maşallah” başlığı ile tanıtılan eserler ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan, sağlık gibi birçok konudaki projelerden oluşuyor. Başkan Türkmen’in ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben de Üsküdar halkına seslendiler.

Üsküdar’a kazandıracakları projelerden bahseden Türkmen; “Ben Cumhur ittifakının adayıyım. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da yine cumhur ittifakının belediye meclis üyesi adayları olarak Üsküdarlı hemşehrilerimizin karşısında. Sevgili dostlarım altını çizerek paylaşmak istediğim birkaç rakam var. 2014’te Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 metrekareydi bugün 9.5 - 10 metreye çıkardık hamdolsun. +5 yeni park 76 eski parkımızı yeniledik, bugün Türkiye’nin bir numaralı millet bahçesi olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni İstanbul’umuza kazandırdık. Üsküdar’ımıza yeni dönemde tam 356 tane derslik kazandıracağız. Otopark ve ulaşım konusu en öncelikli hususlarımızdan olacak. Yeşil alan kişi başına düşen miktarı 13 metrekareye çıkaracağız. Tam 1 milyon 250 bin metre kareyeni yeşil alan kazandıracağız İnşallah. İkinci ve en önemli konumuz kentsel dönüşüm meselesi. Bu mesele sadece Üsküdar’ın değil bize göre Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisidir. Kentsel dönüşüme önümüzdeki 5 yılda çok özeneceğiz. İki öneli kriterimiz var birincisi yerinde dönüşüm, herkes yerinde kalacak. İkincisi gönüllü dönüşüm, vatandaşımızın gönlü rızası olmadan asla kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyeceğiz” dedi.