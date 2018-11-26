THY- Banjul
0553 313 94 23

Uşakta vahşet! 5 yavru köpek parçalanmış olarak bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki belediyenin hayvan barınağında, 5 yavru köpek ölü olarak bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
Uşakta vahşet! 5 yavru köpek parçalanmış olarak bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında parçalanmış halde 5 ölü köpek yavrusu bulundu.

Dün öğle saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek amacıyla Ulubey ilçesindeki belediyenin hayvan barınağına gidenler, kuruma 150 metre mesafedeki ormanlık alanda, parçalanmış halde 5 köpek yavrusunu görünce dehşete düştü. Yavrulardan bazılarının başı kesilirken diğerlerini ise başına aldığı ağır darbelerle öldürüldüğü görüldü.

İhbar üzerine, olayla ilgili Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, "Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmiyor. Maalesef ki Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Böyle olduğu sürece, ölümlerin arkası kesilmeyecek. Kanuna göre bunu yapan kişinin faili bile bulunsa, bir hayvanın değeri 870 TL'dir. Bu kanun değişmeden; bu caniliğin önüne geçilebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
  1. Uşak
  2. Ulubey ilçesi
  3. vahşet
  4. yavru köpekleri öldürdüler
  5. hayvanlara şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Ekinci Küçük kimdir?
    1. Aziz Ekinci Küçük kimdir?
    2. Çocukları şekerden uzak tutun!
    3. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
    4. "Büyüme verileri beklenenin altında..
    5. BAE İngiliz casusu affetme kararı aldı
    6. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Bebeğinizi yanınızda değil, beşikte..
    9. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    10. 9. Boğaziçi Zirvesi
    11. Parlak cilt için etkili öneriler…
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    14. FETÖ sanığı eski binbaşının kardeşi..
    15. Amasya ve Düzce'de DAEŞ operasyonu!
    16. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    17. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    18. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    19. Tramvay, hatta giren özel halk..
    20. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!