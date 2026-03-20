Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda bin 100 gram esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zehir taciri, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekiplerinin titiz takibi sonucu şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
UYUŞTURUCUNUN YANI SIRA SERVET ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; bin 100 gram esrar, 106 gram metamfetamin ve 165 kullanımlık A4 bonzai ele geçirildi. Narkotik birimlerini şaşırtan asıl detay ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 281 bin 545 Türk Lirası nakit paranın bulunması oldu.
ADALET ÖNÜNE ÇIKARILDILAR
Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Tokat'ta araçta sentetik hap ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı